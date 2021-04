Gouden Schoen Lior Refaelov dicht bij transfer naar Anderlecht

De toekomst van Antwerp-speler Lior Refaelov (34) wordt weldra duidelijk. De Gouden Schoen staat op dit moment dicht bij een transfer naar Anderlecht.

Refaelov sprak al meermaals met paars-wit, ook met trainer Vincent Kompany, en is erg gecharmeerd door de interesse. Zijn initiële bedoeling was gewoon bij Antwerp blijven, maar de Israëlische middenvelder begreep niet waarom het clubbestuur maandenlang talmde en evenmin voor maatje Juklerod een inspanning deed.

Juklerod tekende in januari al voor Genk, de kans is groot dat ook Refaelov nu naar een rechtstreekse concurrent trekt. Als hij gaat, is de vraag: vliegt hij ook naar de B-kern of mag hij het seizoen uitdoen? Dan moet hij wel tégen paars-wit strijden voor een Europees ticket, want Anderlecht en Antwerp hebben zich allebei gekwalificeerd voor de Champions’ Play-off. Die gaat volgend weekend van start.