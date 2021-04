Erfgoeddag: minister Matthias Diependaele wandelt digitaal door Muziekbos

Ronse - In het kader van de 20ste editie van de Erfgoeddag trok minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zondag naar het Muziekbos in Ronse. Daar testte hij een digitale verhalenwandeling uit.

“In dit bos is de naam ‘Vlaamse Ardennen’ ontstaan, en zelf ben ik een fiere Vlaams Ardennees”, zegt Diependaele. “We moeten complexloos trots zijn op ons erfgoed. Met Erfgoeddag roepen we Vlamingen op om het erfgoed in de eigen buurt te ontdekken en te waarderen.”

Minister Diependaele trok zondagmiddag naar Louise-Marie, een klein gehucht op de grens van Maarkedal en Ronse, om er een digitale historische verhalenwandeling in het Muziekbos uit te testen. Het Muziekbos is een 52 ha groot natuurgebied op de Muziekberg, een groene oase in de Vlaamse Ardennen. Toerisme Ronse en de erfgoedapp Faro grepen de 20ste editie van Erfgoeddag aan om een digitale versie van de historische verhalenwandeling in het Muziekbos te lanceren.

“Trotse lokale gemeente”

“Ons Vlaamse erfgoed - roerend, onroerend én immateriële cultuur- vertelt het verhaal van een dorp, een stad, een natie”, zegt Diependaele. “Het zijn niet enkel de grote iconen als de Vrouwentoren, de Menenpoort of de binnenstad van Brugge die vandaag in de kijker gezet worden. Ons erfgoed is overal. Een trotse lokale gemeenschap is de beste ambassadeur van ons erfgoed.”

Erfgoeddag is een jaarlijks terugkerend cultureel evenement dat traditioneel plaatsvindt op de eerste zondag na de paasvakantie - dit jaar gespreid over zaterdag 24 en zondag 25 april. Een heel weekend lang staat cultureel erfgoed in de kijker in Vlaanderen en Brussel, alle activiteiten zijn gratis. Centraal thema dit jaar is ‘De Nacht’.