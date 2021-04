Welkom op het duurste terrasje van het land: 395 euro per persoon

Antwerpen / Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands -

Omdat het terras van zijn driesterrenrestaurant Zilte zelf te klein is, gaat Viki Geunes tijdelijk verhuizen. In mei laat de chef-kok het Antwerpse MAS even achter om de “Zilte Experience” outdoor aan te bieden. Voor de volledige driesterrenbeleving betaal je wel 395 euro per persoon. Welkom op het duurste terrasje van ons land.