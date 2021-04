Goederentrein rijdt in op oplegger in Zeebrugge: video toont hoeveel geluk vrachtwagenchauffeur heeft

Brugge / Zeebrugge - De herstellingswerken aan de spoorwegovergang in Zeebrugge na het ongeval tussen een goederentrein en een vrachtwagen vrijdagmorgen zijn afgerond. Camerabeelden tonen ondertussen hoeveel geluk de vrachtwagenchauffeur precies had. De trein reed recht op zijn oplegger in.

Het ongeval vond vrijdagmorgen plaats aan de spoorwegovergang in de Margaretha Van Oostenrijkstraat in Zeebrugge. De vrachtwagenchauffeur draaide er de ICO-terminal op, maar merkte daarbij de aankomende goederentrein niet op. De machinist kon onmogelijk op tijd stoppen en het kwam tot een stevige botsing. De materiële schade was enorm, maar enkel de vrachtwagenchauffeur raakte uiteindelijk lichtgewond.

Hoeveel geluk de man daarbij precies had, wordt duidelijk op camerabeelden die door een bewakingscamera werden gemaakt. Daarop is de botsing zeer duidelijk te zien. De locomotief rijdt net niet in op de cabine, maar knalt op de trekker - geladen met andere vrachtwagens - van de camion. De machinist bleef uiteindelijk zelfs ongedeerd.

Op de plaats in kwestie werden onlangs nog maar vier nieuwe verkeerslichten geplaatst om ongevallen te voorkomen. Wellicht negeerde de vrachtwagenchauffeur dan ook het rode licht.

De schade aan de bovenleiding was groot, maar kon ondertussen hersteld worden. “Sinds zondagmorgen 7 uur is alle schade opnieuw hersteld”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “De sporenbundel Ramskapelle is dan ook opnieuw bereikbaar.”