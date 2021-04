Gezin Ruinerwold: Ruim 460.000 euro opgehaald voor kinderen

In Nederland heeft de crowdfundingactie voor de negen ‘kinderen van Ruinerwold’ in totaal 462.051 euro opgeleverd, fors meer dan het streefbedrag van 270.000 euro. Daarnaast is nog eens ruim 17.000 euro direct naar het rekeningnummer van de stichting achter de crowdfunding overgemaakt, zo staat in een verklaring op de website van de Stichting Kinderen van Ruinerwold.

De crowdfunding ging op vrijdag 16 april van start en eindigde zondag om 14 uur. De opbrengst gaat naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68) die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in het dorp Ruinerwold, in het noordoosten van Nederland. Het geld is bedoeld om bijvoorbeeld studies, jobcoaching, tandartskosten, rijlessen, juridische kosten of huisvesting te bekostigen.

Gerrit Jan van D. (68) Foto: RR

De zaak rond het gezin in Ruinerwold raakte bekend nadat een van de kinderen was weggelopen in oktober 2019. De vader werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij, dat hij hen mishandelde en dat hij een aantal van hen seksueel misbruikte.