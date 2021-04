Meer brillenglazen worden vanaf 1 juni terugbetaald

De drempel voor de terugbetaling van brillenglazen wordt verlaagd van een dioptrie van 8,25 naar 7,75. Voor wie jonger is dan 18 of ouder dan 65 wordt de drempel verlaagd van een dioptrie van 8 naar 7,5. De maatregel gaat op 1 juni in.

Dat maakt federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag bekend.

Door de verlaging van de dioptriegrens komen meer patiënten in aanmerking voor een vergoeding van hun brillenglazen. Volgens minister Vandenbroucke zullen 23.500 mensen van de aanpassing kunnen genieten, een maatregel die jaarlijks 1,6 miljoen euro kost. Morgen/maandag wordt in het Belgisch Staatsblad de aanpassing van de nomenclatuur voor de terugbetaling van brillenglazen gepubliceerd.

““Een goed zicht is essentieel op elke leeftijd. Wanneer brillen niet zijn aangepast aan het gezichtsvermogen of iemand heeft geen bril wanneer het nodig is, kan dit leiden tot gezondheidsproblemen”, zegt Vandenbroucke. “Bij kinderen kan een niet-gecorrigeerde of onvoldoende gecorrigeerde bijziendheid problemen opleveren op school bij bijvoorbeeld het aflezen van het bord. Zo kan dit snel een grote impact hebben op het leertempo van het kind.”

De minister is blij dat meer mensen van een terugbetaling zullen kunnen genieten. “Deze verbetering van de terugbetaling is een verdere stap in de verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg.”