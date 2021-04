Heropening van belevingspad ‘Wandelen met Wielen’ in Pelt

Pelt - Het rolstoelvriendelijke wandelpad ‘Wandelen met wielen’ in Lindelhoeven (Pelt), dat 15 jaar geleden werd aangelegd, heeft een fikse opknapbeurt gekregen.

De gemeente Pelt heeft samen met het Agentschap voor Natuur en Bos 70.000 euro geïnvesteerd in het vernieuwde belevingspad, dat zondag door Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) is heropend.

Het belevingspad ‘Wandelen met wielen’ in de Gortenstraat in Lindelhoeven werd 15 jaar geleden in samenwerking met de toenmalige MS-kliniek aangelegd. Bedoeling was om het bosgebied Lindelse Heide bereikbaar te maken voor rolstoelgebruikers en mensen die niet meer goed te been zijn. Verschillende spelelementen op het belevingspad bleken intussen stilaan aan vernieuwing toe.

Natuur en Bos ging samen met de gemeente Pelt aan de slag om het geheel te verfraaien en kindvriendelijk te maken. Zo werden er nieuwe belevingselementen toegevoegd, zoals een vlinder- en insectenvriendelijke pluktuin. Eyecatcher is een parasolvormig afdak boven een picknicktafel met een speciale plaats voor rolstoelen.

“De toegankelijkheid tot deze nabije, groene omgeving betekent voor veel van onze zorggebruikers een beduidende meerwaarde voor hun kwaliteit van leven”, zegt Kim Celis, algemeen directeur van dienstencentrum De Klimroos. “De creatieve heropwaardering van deze ontmoetingsplek garandeert deze troef op lange termijn.”

Linda Boonen

Het project werd uitgewerkt in samenwerking met Bosland, dienstencentrum De Klimroos, en Noorderhart Revalidatie en MS. “Voor een zorggemeente als Pelt zijn dergelijke projecten vanzelfsprekend. We willen iedereen de kans bieden om zich in de buitenlucht te ontspannen”, zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V).

Bij de ingang staat een kunstwerk van Linda Boonen, dat zondag werd onthuld door Vlaams minister Zuhal Demir. “Toegankelijke natuur is één zaak, toegankelijke natuur voor alle Vlamingen is nog iets anders”, aldus Demir. “Voor mij is het de logica zelve dat ook mensen met een handicap met zo weinig mogelijk drempels geconfronteerd worden als ze willen genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft.”