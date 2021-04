Vooropgesteld beter statuut levert iets op: Defensie lokt dubbel zoveel kandidaten

Het gaat goed met de rekrutering bij Defensie, meldt bevoegd minister Ludivine Dedonder. Er hebben zich dit jaar al 5.942 kandidaten gemeld, meer dan het dubbele van in dezelfde periode vorig jaar. Als verklaring wordt onder meer naar de campagnes en naar de vooropgestelde versterking van het statuut gewezen.

Het is al van 2016 geleden dat er zich meer kandidaten meldden, maar toen wel over een volledig jaar. Eind 2016 waren er 6.015 inschrijvingen. In de maanden mei, juni en juli wordt dit jaar nog een forse toename verwacht, omwille van de afgestudeerden aan de middelbare school.

Het kabinet wijst onder meer op de campagnes, die vorig jaar van start gingen. Daarin lag een grote focus op de technische profielen en de verpleegkundigen, knelpuntberoepen bij Defensie. Ook de onzekerheid omwille van de coronacrisis zou een invloed kunnen hebben, omdat het leger een betaalde opleiding en jobzekerheid biedt.

Tot slot speelt ook de verbetering van het statuut van de militairen een rol. Begin volgend jaar beginnen de lonen gradueel te stijgen, om in 2024 op het niveau van de politiediensten uit te komen. Dit jaar al komen er maaltijdcheques.

10.000 militairen

Defensie hoopt deze legislatuur 10.000 militairen te rekruteren. Het aandeel burgers moet ook omhoog, van 5 procent naar 15 procent.

“Als minister van Defensie ben ik zeer tevreden met de interesse in een job bij Defensie, het toont aan dat Defensie een aantrekkelijke organisatie is en blijft voor heel wat mensen”, zegt Ludivine Dedonder. “Voor rekruten die in knelpuntfuncties binnenkomen en aan de slag gaan bij Defensie, werken we ook aan een aanmoedigingspremie.”