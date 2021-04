Bart Somers richt focus op aanpak hitte-eilanden in steden

De Vlaamse regering zet 1,2 miljoen euro opzij voor het aanpakken van hitte-eilanden in de steden. Dat maakt minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld) zondag bekend. Een “doordacht hittebeleid” moet de temperatuur in de steden naar beneden krijgen.

De klimaatopwarming laat zich steeds meer voelen. In eigen streek is dat vooral in de steden zo, waar hittestress en een gebrek aan afkoeling vooral in de meest dichtbebouwde gebieden merkbaar zijn. “Vooral ‘s nachts is er een groot temperatuurverschil tussen een stad en haar landelijke omgeving. De huizen en straten slaan de warmte overdag op en geven ze ‘s nachts weer af, zodat er nog zelden afkoeling is”, zegt Somers. In een stad kan het wel tot 8 graden warmer zijn.

Omdat hij dit probleem wil aanpakken, maakt Somers van ‘hittebestendige steden’ het onderwerp van de jaarlijkse thematische stadsvernieuwingsoproep, waarvoor Vlaanderen traditioneel 1,2 miljoen euro vrijmaakt. Elk project maakt aanspraak op maximaal 500.000 euro ondersteuning en moet binnen de drie jaar worden gerealiseerd.

“Met deze oproep willen wij steden aanmoedigen om een doordacht hittebeleid te voeren dat de temperatuur in onze steden naar beneden te krijgt. Dat is belangrijk voor het klimaat, want zo voorkomen we dat we extra energie moeten verbruiken voor airco’s, maar evengoed voor het comfort van onze burgers”, zegt Somers.

Grondige analyse

Hij wijst erop dat maatwerk belangrijk is en dat de projectoproep daarom aanstuurt op een grondige analyse en dataverzameling die het probleem per wijk in kaart brengt, alvorens over te gaan tot ingrepen. “Een stad kan ervoor kiezen om meer doordringbare plaatsen creëren, extra in te zetten op beschaduwing en bomen, meer aandacht te besteden aan water en open ruimte of meer focussen op verkoeling en ventilatie, zowel binnen als buiten. Een onafhankelijke jury selecteert de innovatiefste projecten met de meeste impact.”