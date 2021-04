“Verontrustende” stijging van inbreuken tegen reclamewetgeving van e-sigaretten

In 2020 vonden bij 536 controles 260 vaststellingen plaats van inbreuken tegen de reclamewetgeving van e-sigaretten. Een jaar eerder was nog sprake van 213 inbreuken bij 665 controles.

“Dit is verontrustend. Vooral jongeren worden aangetrokken door reclame”, zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, die de cijfers opvroeg bij federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De regels rond de etikettering en samenstelling van e-sigaretten worden jaar na jaar goed opgevolgd, maar bij het naleven van de reclamewetgeving loopt het spaak. Sinds 2016 is het in België verboden om reclame te maken voor e-sigaretten en e-liquids, net zoals voor andere tabaksproducten. “De controleurs stelden vast dat verkooppunten meer illegale reclametechnieken hanteerden, zoals affiches waarop reclameteksten of foto’s van fruit zijn aangebracht, speciale presentatie van producten in verkoopkasten met verlichting, of prijsreducties.

“Gevaarlijke evolutie”

Volgens Els Van Hoof gaat het om een gevaarlijke evolutie. “De e-sigaret heeft haar nut als rookstopmiddel, maar is niet onschuldig en al helemaal niet gezond. Recent onderzoek van onderzoeksinstituut Trimbos stelt dat gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen tijdens het dampen die kunnen leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Ook bevat de e-sigaret nicotine, die verslaving in de hand werkt. Zeker op jonge leeftijd zijn hersenen nog in ontwikkeling en zeer gevoelig voor verslavende stoffen.”

Van Hoof diende vorig jaar al een wetsvoorstel in om het aantal smaken in de e-sigaret te beperken. Dat moet de producten minder aantrekkelijk maken voor jongeren.