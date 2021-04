Italiaanse kustwacht redt ruim 100 mensen op vissersboot

Foto: via REUTERS

De Italiaanse kustwacht heeft dit weekend meer dan honderd mensen gered die op zee gestrand waren in een vissersboot. Dat maakte de kustwacht zondag bekend.

De boot werd in de loop van zaterdag aangetroffen in Italiaanse wateren in de Middellandse Zee. Er bleken meer dan honderd opvarenden te zijn, onder wie ook minderjarigen.

Door het slechte weer en de ruige zee moest de kustwacht meerdere patrouilleschepen inzetten voor de reddingsoperatie. Uiteindelijk werd de vissersboot naar de haven van Roccella Ionica, in het zuiden van Italië, gesleept.

Details over de inzittenden en waar de boot vandaan kwam, maakte de kustwacht niet bekend.