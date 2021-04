Duidelijke boodschap aan bestuur: fans Manchester United branden Amerikaanse vlag af buiten stadion

De voetbalwereld stond deze week in rep en roer door de plannen rond de nieuwe Europese Super League. Die werd (voorlopig?) afgevoerd nadat vrijwel alle betrokken clubs zich terugtrokken uit het project, maar het hele voorval lijkt bij een aantal ploegen diepe wonden geslagen te hebben. Bij Manchester United was er op zaterdag bijvoorbeeld een fel supportersprotest waarbij zelfs een Amerikaanse vlag werd afgebrand. Een duidelijke boodschap aan hun eigenaars uit de Verenigde Staten.

Meer dan 1.000 fans verzamelden zich gisteren aan de hoofdingang van Old Trafford en het Holy Trinity-standbeeld om hun ongenoegen te uiten over de Europese Super League waar hun club aanvankelijk bij betrokken was. Vooral de Amerikaanse eigenaars Avram en Joel Glazer, die op Old Trafford nooit de populairste figuren geweest zijn, moesten het ontgelden en worden gevraagd om op te stappen. Ook CEO Ed Woodward, die zijn vertrek bij de club al aangekondigd heeft, werd op de korrel genomen.

Op videobeelden van het protest is te zien hoe onder meer een vlag van de Verenigde Staten in brand wordt gestoken, een duidelijke sneer naar het Amerikaanse duo. Fans zouden ook de leuze ‘Glazers out’ frequent gezongen hebben en er waren een pak spandoeken en borden met boodschappen gericht aan de eigenaars te zien.

United fans burning an American flag outside Old Trafford today 🔰#GlazersOut pic.twitter.com/tWhnuV1Rgp — UtdXclusive 🔰 (@UtdXclusive) April 24, 2021

Ook volgende zondag staan supportersprotesten gepland voor de match tegen Liverpool. “Het schandelijke Super League-plan was een direct gevolg van een eigenaarsstructuur die alleen om geld draait en niet om supporters. United-fans eisen verandering. We willen het Duitse model waarin clubs voor 50%+1 in handen zijn van de supporters. We eisen dat de Glazers dit proces onmiddellijk opstarten”, vertelde een woordvoerder van de protesteerders zaterdagavond aan de Britse pers.

Voor Manchester United was het, los van het incident met de supporters, overigens geen topweekend. The Red Devils bleven zondag op een magere 0-0 steken bij promovendus Leeds United. En tijdens de match vloog over het veld van Leeds een vliegtuigje met een banner. Het opschrift: “2 miljoen gestolen #GlazersOut”. Of hoe de storm aan de rode kant van Manchester nog niet meteen gaan liggen is …

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP