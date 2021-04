20.000 betogers in Parijs wegens uitblijven proces na moord op joodse vrouw

Op verscheidene plaatsen in Frankrijk zijn zondag duizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen een beslissing van het Franse gerecht in een zaak over de moord op een joodse vrouw. Alleen in de hoofdstad Parijs waren er volgens de politieprefectuur meer dan 20.000 manifestanten. Ook voor de Franse ambassade in het Israëlische Tel Aviv vonden er protesten plaats.

Sarah Halimi werd in april 2017 in Parijs mishandeld en van het balkon van haar woning gegooid. Het Franse Hof van Cassatie erkende onlangs het antisemitische karakter van de moord, maar bevestigde dat er geen proces komt omdat de veronderstelde dader ontoerekeningsvatbaar is. De beslissing leidde tot heel wat onbegrip binnen de joodse gemeenschap.

Zeven psychiatrische experts oordeelden dat de dader een psychose had toen hij zijn 65-jarige buurvrouw vermoordde. Momenteel wordt de man in een psychiatrische afdeling behandeld.

Minister van Justitie Éric Dupond-Moretti stelde eerder al een wetsontwerp in het vooruitzicht om de juridische leemte te dichten die in de zaak-Halimi aan het licht is gekomen.

Behalve in Parijs kwamen er ook onder meer in Marseille en Straatsburg betogers op straat. De politieprefecturen in die steden hebben het over respectievelijk 2.000 en 600 manifestanten.