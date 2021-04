Man overleden na steekpartij in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - Een steekpartij in de buurt van het Koninginnenplein in Schaarbeek heeft zaterdag het leven gekost aan een man. Hij werd zaterdagnamiddag neergestoken en voor dood achtergelaten. Hij verkeerde toen al in levensgevaar. Het parket van Brussel bevestigt nu dat de man is overleden en dat een verdachte is opgepakt.

De omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De politiezone Brussel Noord kreeg zaterdag omstreeks 16.15 uur een oproep binnen over een man die op de grond lag. Ter plekke troffen ze het slachtoffer aan met een messteek in de rug. Hij werd zaterdag in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket van Brussel bevestigt zondagavond dat het slachtoffer overleden is. Een onderzoek werd ingesteld en verschillende getuigen werden intussen verhoord. Een persoon werd van zijn vrijheid beroofd en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van moord.