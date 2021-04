Pintje zal bij heropening horeca zo’n 10 procent duurder zijn

Wanneer op 8 mei de terrassen weer openen, zal je eerste pintje of koffie zo’n 10 procent duurder zijn dan vóór de lockdown. Dat schat Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen. “We zijn maanden dicht geweest en de aankoopprijzen zijn in die tijd gestegen. Dat moeten we goedmaken.”

Nog twaalf keer slapen en dan kan je weer op een terras terecht na een wandeling, een fietstocht of gewoon omdat de zon schijnt. Tot 22 uur ’s avonds zal je met z’n vieren iets kunnen drinken. Maar niet overal. Wim Van Der Borght heeft in totaal 22 horecazaken in Antwerpen, maar amper vier daarvan openen de deuren op 8 mei. “Bij de rest is het terras te klein om rendabel te zijn, of ligt het uit de zon of te veel in de wind. De feestzalen blijven sowieso ook dicht, net als de nachtclubs.”

Volgens Tim Joiris van de horecacel van Unizo Oost-Vlaanderen gaat “ongeveer de helft” van de zaken open. En de prijzen zullen ook hoger liggen dan voorheen. “Zo’n 10 procent”, zegt hij. “We zijn maanden dicht geweest. In die tijdsspanne hebben veel brouwers en leveranciers één of twee keer hun prijzen opgetrokken. Dat moeten we goedmaken.”

“Een cola zal wellicht van 3 naar 3,5 euro gaan”, zegt Van Der Borght. “Idem voor koffie.”

Ook Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen noemt het “logisch” dat de uitbaters de rekensom maken. “Dat zal verschillen van zaak tot zaak. Maar ze hebben geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen, en hun capaciteit zal ook lager liggen dan wanneer ze op volle kracht kunnen draaien.”

Nochtans heeft de regering beslist om tijdelijk de btw in de horeca te verlagen van 21 naar 6 procent. Is een prijsstijging dan wel nog nodig? “Die verlaging helpt om de verlaagde capaciteit op te vangen en wat ademruimte te geven”, zegt Joiris. “Maar ze volstaat niet om de gestegen kosten op te vangen. Met de prijsstijging brengen de uitbaters hun prijzen gewoon op een normaal en aanvaardbaar niveau.”