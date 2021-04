Sportclubs slaan alarm: achterstand bij jonge sporters na één jaar coronacrisis is enorm

Een jaar coronacrisis heeft de leerachterstand bij de kinderen zo doen oplopen dat we maar de zomervakantie moeten inkorten, zeggen experts. Maar de sportachterstand dreigt even dramatisch te worden, nu veel jongeren een dik jaar niet of niet voluit hebben kunnen trainen of wedstrijdjes spelen. Bovendien merken ze bij de sportclubs een fikse terugval in het aantal nieuwe inschrijvingen. “Het is niet herbeginnen van nul maar van ónder nul.”