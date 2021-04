Dinamo Kiev pakt Oekraïense titel en zet punt achter hegemonie Shakhtar Donetsk

Dinamo Kiev, dat sinds dit seizoen gecoacht wordt door de Roemeen Mircea Lucescu, heeft zich zondag dankzij een 5-0 zege tegen Inhulets Petrove voor het eerst sinds 2016 tot kampioen van Oekraïne gekroond. De ploeg uit de hoofdstad beëindigt zo de hegemonie van Shakhtar Donetsk, dat de vier vorige seizoenen de landstitel pakte.

Met nog drie speeldagen voor de boeg telt Dinamo Kiev een onoverbrugbare voorsprong van 13 punten op Shakhtar Donetsk, dat met 2-0 verloor van Oleksandriya. Dinamo heeft nu 16 landstitels in de prijzenkast.

De 75-jarige Mircea Lucescu heeft een groot aandeel in het succesvolle seizoen. Vorige zomer kreeg hij echter geen warm welkom van de supporters, aangezien hij van 2004 tot 2016 aan het roer stond bij aartsvijand Shakhtar Donetsk. Door het protest wou de Roemeen twee dagen na zijn aanstelling al zijn ontslag indienen, maar uiteindelijk keerde hij op zijn stappen terug.

Dankzij de titel is Dinamo volgend seizoen zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League. Midden mei kan het team nog een gooi doen naar de dubbel. In de bekerfinale staat Dinamo dan tegenover Zorya Lugansk.

Dit seizoen kegelde Dinamo Kiev twee Belgische teams uit Europa. De Oekraïners schakelden AA Gent uit in de play-offronde voor de Champions League. Daarna waren ze in de zestiende finales van de Europa League te sterk voor Club Brugge, dat evenwel verzwakt was door enkele coronabesmettingen.