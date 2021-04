Hoe Bart De Wever politieke verantwoordelijkheid in de zaak-El Kaouakibi van zich af schuift

In de zaak rond Sihame El Kaouakibi heeft de Stad Antwerpen veel te weinig gecontroleerd wat met 5,5 miljoen euro aan subsidies is gebeurd. Toch schuift burgemeester Bart De Wever (N-VA) elke politieke verantwoordelijkheid van zich af. Het belooft een geanimeerde gemeenteraad te worden maandagavond, maar de coalitie van N-VA, Vooruit en Open VLD sluit de rangen.

N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud wordt de gebeten hond op de Antwerpse gemeenteraad maandagavond. In de vorige bestuursperiode was zij bevoegd voor Jeugd. Daarbij was zij volgens een audit wel heel gul ...