Strengere regels in de maak voor zieke parlementsleden

Naar aanleiding van de zaak-El Kaouakibi buigt het Vlaams Parlement zich vandaag over een strengere regeling voor langdurig zieke parlementsleden. Sihame El Kaouakibi, die als onafhankelijke zetelt, is al maandenlang afwezig wegens ziekte. Omdat ze dat ook met doktersbriefjes kan aantonen, blijft haar parlementaire wedde gewoon doorlopen.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) overlegt vandaag met de fractieleiders hoe ze dat kunnen aanpassen. Vermoedelijk zullen parlementsleden in de toekomst, net als gewone werknemers, loon moeten inleveren als ze langdurig ziek blijven. Wat het precies wordt, wil Homans nog niet kwijt. “Voor mij is het wel belangrijk dat het in alle parlementen van het land zou gelden”, aldus Homans. “Het is niet de bedoeling dat het statuut van Vlaams Parlementslid minder aantrekkelijk wordt.”

