Ex-Bruggeling Izquierdo staat weer op het veld, na twee (!) jaar afwezigheid

Niet dat Leandro Trossard acht minuten voor het einde gewisseld werd, was opzienbarend. Wel wie hem kwam aflossen: José Izquierdo. Zijn laatste wedstrijd voor Brighton dateerde al van 27 april ... 2019.

Dat de Colombiaanse winger bijna verloren leek voor het voetbal, is terug te voeren op een meniscusblessure die hij opliep tijdens de wereldbeker in Rusland. Na een bevredigend eerste seizoen bij Brighton – vijf goals, vier assists – volgde in de nasleep van dat WK een moeizaam tweede jaar. Vooral omdat de ex-speler van Club Brugge weer aan zijn meniscus geblesseerd raakte. Meer out dan fit. Spelen lukte alleen met pijnstillers.

“Een heuse kruisweg”, noemde Izquierdo het zelf, die aanvankelijk een nieuwe operatie wilde vermijden. Twee jaar geleden ging hij dan toch onder het mes. Het zou niet de laatste operatie aan zijn knie blijken. De man die Club Brugge 18 miljoen euro opleverde, moest in totaal nog eens anderhalf jaar herstellen. Pas in oktober vorig jaar maakte hij zijn wederoptreden bij de reserven. En hoe: Izquierdo maakte als invaller de winnende 2-3 tegen West Ham.

Sinds vorige maand haalde hij wekelijks de bank bij het eerste elftal. Zaterdag liet hij weer een glimp van de oude Izquierdo zien, met een schot vanaf 25 meter waar Sheffield-doelman Ramsdale enige moeite mee had. De comeback komt net op tijd. In juni is de 28-jarige Colombiaan einde contract bij Brighton.