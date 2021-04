Goed nieuws voor bondscoach Roberto Martinez: blessurezorgen van De Bruyne en Hazard echt voorbij

Anderhalve maand voor de start van het EK is er toch een zorgelijke frons van het voorhoofd van bondscoach Roberto Martinez verdwenen. Eden Hazard voetbalt weer en oogt topfit. En bezorgdheid over een blessure bij die andere sleutelfiguur voor succes, Kevin De Bruyne, bleek onnodig. Die kroop weer in de rol van aangever om Man City de eerste trofee van het seizoen te schenken.