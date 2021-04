REACTIES BEKERFINALE. “Er gaat niet veel geslapen worden” bij Genk, Mbaye Leye ontgoocheld maar fair

KRC Genk heeft de Beker van België gewonnen na een enerverende finale tegen Standard. Beide teams zochten even naar het goede ritme, maar uiteindelijk besliste een betere tweede helft over de prijzen. “We gaan het feestje zo mooi mogelijk proberen maken.”

Bryan Heynen (kapitein KRC Genk)

“Dit voelt geweldig. Ik heb hier van kleins af van gedroomd”, stelde de kapitein van de bekerwinnaar. “Het enige minpunt is dat er geen fans zijn, want de ontlading is groot. Ik vind het even mooi als de titel van twee jaar geleden, en nu mag ik de beker zelf in de lucht steken. Het is een geweldige teamprestatie. In de eerste helft was het moeilijk, maar de coach heeft wat bijgestuurd en in de tweede helft hadden we constant controle over de match. We nemen verdiend de beker mee. We gaan ervan genieten en het feestje toch zo mooi mogelijk proberen maken. Ik kan het niet geloven.”

Kristian Thorstvedt: “Onder controle na doelpunt”

“Dit is een geweldig moment voor de club. Het is lang geleden dat we zo’n grote zege geboekt hebben. In de eerste helft wilden beide teams weinig riskeren, we tastten elkaar af. Nadat we de score openden, hadden we alles onder controle. Standard zette ons nog onder druk op het einde, maar het was een goede zege. Er gaat vannacht niet veel geslapen worden. Of ik me straks ga bezatten? We zullen zien!”

Theo Bongonda: “Een kinderdroom om te scoren in een bekerfinale”

“Ik ben blij voor het team. Het is een kinderdroom om te scoren in een bekerfinale. Dit is een beker voor de club, de fans en de spelers. Het is een verdiende overwinning, maar het werd uiteindelijk mogelijk voor ons om te scoren dankzij die grote kerel (Paul Onuachu, red.). Daar ben ik heel blij om, want Standard blijft een uitstekend team.”

Foto: BELGA

John van den Brom (coach KRC Genk): “Of ik dronken word? Ik denk het wel”

“Geweldig, de eerste bekerzege in mijn carrière. Ik wist niet dat je hier zo blij mee kon zijn (lacht). Alles wat Genk is heeft hier een paar weken naartoe geleefd. Het was geen makkelijke match. Ik vond ons in de eerste helft ook niet goed. In de tweede helft komen we op een veilige voorsprong, maar daarna komt Standard terug en werd het nog spannend! Of dit genoeg is om dronken te worden vanavond? Dat gaat wel gebeuren, denk ik. Je bent heel intens met dit bekeravontuur bezig geweest, van de eerste wedstrijd tegen STVV tot deze finale. Nu gaat het volgende circus beginnen in de play-offs. We zijn klaar om ons daarop te richten.”

Mbaye Leye (coach Standard) ontgoocheld maar fair

De ontgoocheling is groot”, gaf Leye toe. “Er is altijd een winnaar en een verliezer in een bekerfinale. Maar we kwamen tegen een goed team als tegenstander. KRC Genk was de betere ploeg in de tweede helft, maar ik ben trots op mijn team. Want ze zochten na de dubbele voorsprong met succes naar de aansluitingstreffer. Dat is een goede instelling om te onthouden. In de eerste helft was de wedstrijd bijzonder gesloten. We vonden de sleutel niet, zowel offensief als defensief. We hebben alles gegeven en zeker geen offday achter de rug. We speelden goed, maar de fouten werden cash betaald. Dit geeft geen extra druk voor de play-offs: we moeten gewoon blijven werken zoals de vorige weken.”