Zondagavond om 20 uur heeft de politie in Sint-Truiden zo’n 300 studenten van de trein geplukt. De jongeren waren op weg naar hun kot in Leuven of Brussel, maar er zaten te veel reizigers op de trein om de befaamde raamregel te kunnen naleven.

De zondagavondtrein van Hasselt naar Blankenberge wordt traditioneel gebruikt door studenten om op hun kot te geraken in Leuven of Brussel. De trein die in Hasselt vertrok, werd rond 20 uur in het station ...