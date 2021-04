Kans is groot dat Refaelov vandaag transfer naar Anderlecht bekendmaakt

D-day voor Lior Refaelov (34). Vandaag mogen we nieuws verwachten van de Gouden Schoen. De kans is groot dat hij een transfer naar Anderlecht bekendmaakt.

Paars-wit – met sportief directeur Peter Verbeke die hem nog kent van bij Club Brugge – ligt al een tijdje in poleposition. Ook Vincent Kompany, die al met de Israëlische middenvelder sprak, is voorstander van zijn komst. Zaterdag was Refaelov nog op Anderlecht voor onderhandelingen en alles wijst erop dat het rondkomt en dat hij Antwerp na dit seizoen transfervrij zal verlaten. De Great Old deed nog een poging om hem te houden, maar Refaelov begreep niet waarom het de voorbije maanden zo windstil bleef en zijn club niet voor hem doorduwde. Met veertien goals en twaalf assists is hij dit seizoen immers weer zeer bepalend.

Als Refaelov straks voor twee jaar bij Anderlecht tekent – die twee jaar vroeg hij zelf – is de vraag: wat in de Champions’ play-offs? Antwerp en Anderlecht strijden daarin voor de tweede plaats. Anderlecht zal er geen probleem van maken als hij nog in actie komt, horen we, maar bij Antwerp vloog in februari Juklerod al naar de B-kern omdat hij bij Genk had getekend.

Een terugkeer naar zijn thuisland is alleszins pas voor later. “Het meest serieuze bod daar kwam van Beitar Jerusalem”, aldus zaakwaarnemer Dudu Dahan. “Maar geen enkele Israëlische club kan bieden wat in België wordt geboden. We zullen snel beslissen wat het wordt.” Afgelopen weekend vierde Refaelovs zoontje Adrian zijn achtste verjaardag. Is het vandaag – helaas voor veel Antwerp- en Club-fans – aan papa om zijn transfer naar Anderlecht te vieren?