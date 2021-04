Bart De Wever gaf El Kaouakibi in alle discretie 1,2 miljoen euro

Antwerpen - De verantwoordelijkheid van Bart De Wever in de subsidiestroom naar Let’s Go Urban (LGU) lijkt groter dan hij zelf toegeeft. Een verhoging verliep zonder afzonderlijk collegebesluit en dook plots op in de nieuwe meerjarenbegroting, schrijft De standaard maandag.

De audit van de stad Antwerpen naar mogelijke financiële mal­versaties bij LGU verwijst expliciet naar een bedelbrief (8 juni 2018) van Sihame El Kaouakibi aan burgemeester Bart De Wever (N-VA). Daarin vraagt ze meer geld om de ambitieuze plannen te kunnen realiseren. De ­inhoud van de brief - die via De standaard uitlekt - wijst op een verantwoordelijkheid van de burgemeester.

“Na overleg met schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud richten we deze brief aan u”, citeert De Standaard El Kaouakibi in de brief. “Dat zijn we verplicht, want het project dat vandaag op tafel ligt, belangt evengoed het domein jeugd als het domein stadsontwikkeling aan.”

De burgemeester nam na het vervroegde vertrek van schepen Rob Van de Velde (N-VA) diens portefeuille van Stadsontwikkeling over. El Kaouakibi nam in de brief geen genoegen met een gerenoveerde feestzaal, ze wilde ook een nieuwbouw. ‘Wij staan vandaag met onze rug tegen de muur, we ­komen 1,6 miljoen euro tekort.’

De Wever beantwoordt de brief niet, maar vier maanden later verdubbelt het schepencollege bij de budgetopmaak-2019 het investeringsbudget voor de bouw van het Urban Center met 1,2 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro. Het college keurde de aanpassing goed op 19 oktober, de gemeenteraad volgde op 26 november. Aan de forse ver­hoging voor LGU werd geen apart collegebesluit gekoppeld, wat ­ongewoon lijkt, zegt De standaard. Het nieuwe budget is slechts een lijn in de aangepaste meerjarenbegroting waard.

Woelige gemeenteraad verwacht

Maandagavond staat in Antwerpen de gemeenteraad gepland, waarop de heisa rond Let’s Go Urban andermaal centraal zal staan. Een maand geleden klonk het nog dat eventuele vaststellingen van fraude bij LGU “de hardst mogelijke gevolgen” zouden krijgen, maar dat continuïteit voorzien voor jongeren in het Urban Center prioritair was. Die vaststellingen zouden er volgens een stedelijke audit nu ook inderdaad zijn. Het stadsbestuur beslist eerder op de dag in principe ook of het de banden met Let’s Go Urban verbreekt.

Tijdens de gemeenteraadszitting van maart weigerde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog in te gaan op de meeste vragen rond Let’s Go Urban, omdat het stedelijke onderzoek nog volop aan de gang was. Intussen is de audit klaar en daar blijkt volgens de stad uit dat er inderdaad “mogelijke malversaties” zijn bij het gebruik van investerings- en werkingsmiddelen door LGU. Het stadsbestuur besliste daarom om LGU in gebreke te stellen.

Niet te kwader trouw

De audit stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat iemand binnen de stedelijke administratie te kwader trouw handelde, maar dat er bij het opvolgen van de subsidiedossiers wel onvoldoende intern werd samengewerkt en er onvoldoende werd geëscaleerd tot op directieniveau. Over de politieke verantwoordelijkheid spreekt de audit zich niet uit. De Wever vindt dat het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van het vorige stadsbestuur, maar ook gedeeltelijk van het huidige en zelfs van de gemeenteraad.

De kwestie zal maandag allicht tot een woelig debat leiden. Alle oppositiepartijen kondigden al een tussenkomst over Let’s Go Urban aan. PVDA diende ook klacht in bij het stedelijk integriteitsbureau, Vlaams Belang vraagt het stopzetten van alle subsidies aan de “diversiteits- en integratie-industrie” en het ontslag van schepenen Nabilla Ait Daoud en Koen Kennis (beiden N-VA). Volgens Groen insinueert de audit dat sommige organisaties die subsidies aanvragen minder streng worden gecontroleerd dan andere.