Israël beperkt visserijzone Gazastrook na aanhoudende beschietingen

Na aanhoudende raketaanvallen uit de Gazastrook, heeft Israël de visserijzone voor het Palestijnse gebied ingeperkt. De zone is maandagavond van 15 zeemijl (ongeveer 28 kilometer) teruggebracht naar 9 zeemijl (ongeveer 17 kilometer), zegt het coördinatieorgaan voor regeringsactiviteiten in de bezette gebieden (COGAT).

Volgens het Israëlische leger zijn in de nacht in totaal vijf raketten afgevuurd. De eerste explodeerde in de Gazastrook. Na het incident kondigde COGAT de maatregel af. Iets later vuurden militanten nog eens vier raketten af. Twee van de projectielen kon het Iron Dome-raketschild opvangen, een derde kwam terecht in de Gazastrook. Volgens mediaberichten landde de vierde in open gebied. Er zijn geen berichten over schade of gewonden.

Sinds vrijdagavond zijn in totaal ongeveer 40 projectielen op Israël afgevuurd. De aanvallen volgden op hevige rellen tussen Palestijnen en de Israëlische politie in Jeruzalem afgelopen week.

In augustus 2020 kwam de in de Gazastrook heersende islamistische beweging Hamas een wapenstilstand met Israël overeen, na bemiddeling door Qatar. Ook daarna zijn steeds schendingen gebeurd. Israël verscherpte in 2007 een blokkade van de Gazastrook, waaraan intussen ook Egypte deelneemt. Beide landen wijzen op veiligheidsoverwegingen.

Israël, de Verenigde Staten en de Europese Unie bestempelen Hamas als een terroristische organisatie.