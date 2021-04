35 jaar geleden ontplofte kernreactor in Tsjernobyl: hoe die ramp het einde van de Sovjet-Unie inluidde

Vijfendertig jaar na de feiten blijft de kernramp in Tsjernobyl tot onthullingen leiden. De Netflix-reeks legde het algemene falen bloot, het boek ‘Manual for survival’ schetste de doofpotoperatie en met het licht op de 35ste verjaardag maakt ‘The bulletin of the atomic scientists’ nog een andere analyse. De kernramp deed Sovjet-leider Michail Gorbatsjov ook het geloof in de technologie verliezen. Daardoor joeg hij de apparatsjiks en vooral het militair-industrieel complex tegen zich in het harnas. Het deed de Sovjet-Unie in elkaar stuiken nog voor hij er het nieuwe China van kon maken.