Extra aandacht voor Nederlands en wiskunde: werkgroep heeft aanbevelingen klaar voor rest van schooljaar

Een werkgroep met pedagogen, psychologen en vertegenwoordigers van het onderwijsveld heeft een reeks aanbevelingen klaar waarmee scholen nog het meeste kunnen halen uit het resterende schooljaar. Dat laat Onderwijsminister Ben Weyts weten.

De groep werd samengezet om de leerachterstand zo veel mogelijk te beperken, maar ook om het welbevinden van de scholieren op peil te houden.

De experts raden de scholen aan om te kijken of er leerplandoelen zijn die ook volgend jaar bereikt kunnen worden. In het lager onderwijs bevelen ze aan om extra aandacht te besteden aan Nederlands en wiskunde, en in de laatste jaren ook aan Frans. Ook in het secundair onderwijs zijn die vakken belangrijk, naast de praktijklessen.

Wat het welbevinden betreft, raden ze aan om expliciet tijd vrij te maken voor overgangsrituelen, zoals vijftigdagenvieringen en proclamaties. Ook voor het welbevinden van het onderwijspersoneel moet er aandacht zijn. Leerlingen en personeel moeten de boodschap krijgen dat het oké is om je niet goed te voelen.

De leerkrachten krijgen daarnaast de raad om ‘fair’ te evalueren. “Communiceer duidelijk en tijdig naar ouders en leerlingen over hoe de evaluatie zal verlopen op het einde van het schooljaar”, stellen de experts. “Besteed extra aandacht aan evaluaties bij overgangen tussen onderwijsniveaus.” Ze vragen ook om oordeelkundig om te springen met herexamens en vakantieopdrachten, omdat het een zwaar jaar is geweest.

Weyts benadrukt dat het niet gaat om een verplichting, maar om een richtsnoer. Het uitgangspunt is dat de scholen zelf hun leerlingen het beste kennen.

