Dit waren de opvallendste momenten tijdens de Oscars: Glenn Close twerkt, Zuid-Koreaanse plaagt Brad Pitt en beste actrice huilt als een wolf

Heel wat bekend volk zakte zondag af naar Los Angeles voor de uitreiking van de Oscars. Hoewel het een kleiner feestje dan normaal werd door de corona, waren er toch heel wat prachtige jurken en maatpakken te bewonderen op de rode loper. Tijdens de uitreiking kwamen enkele politiek getinte speeches over het huidige klimaat in de VS aan bod, maar het bleef niet altijd even ernstig. Actrice Glenn Close vond een goed moment op even te twerken, de Zuid-Koreaanse Yuh-Jung Youn maakte van de gelegenheid gebruik om Brad Pitt te plagen en dan was er ook nog Frances McDormand, die haar speech afsloot met een prachtige imitatie van een wolf.