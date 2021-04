PS en MR verwerpen snellere versoepeling in Vlaanderen: “Ons land is zo klein”

PS en MR verwerpen maandag het voorstel van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om eventueel in Vlaanderen de coronamaatregelen sneller te versoepelen omdat de vaccinatiegraad er hoger is.

Jambon zei zondag in De zevende dag dat de politiek zich op een bepaald moment zal moeten buigen over het verschil in vaccinatiegraad in Vlaanderen enerzijds en in Wallonië en Brussel anderzijds, zeker als het gaat over het beslissen over verdere versoepelingen. “Als die spreidstand groter wordt, zal dat een element worden waar we beslissingen over gaan moeten nemen”, aldus Jambon.

Het idee kwam ook aan bod in een interview met Vlaams minister van Gezondheid Wouter Beke in De standaard dit weekend. “Franstalig België voelt de schaduw van de antivaxcampagnes in Frankrijk. Ik heb begrip voor die extra complicatie, maar daar mogen wij in Vlaanderen niet het slachtoffer van worden. Wij zullen ons huiswerk gemaakt hebben. Dan verdient de Vlaming daar ook wel iets voor.”

Geen getallenoorlog

“Dat is niet de juiste invalshoek”, zei Waals minister van Lokale Besturen Christophe Collignon (PS), daarover maandag op Bel-RTL. België zit in oorlog met het virus, niet in een getallenoorlog, zei hij. De minister benadrukte ook dat België bijzonder klein is en dat er heel wat uitwisselingen zijn. Collignon noemt de uitspraken van Jambon “onbezonnen” en wijst er op dat “Wallonië het beter doet wat betreft de tweede dosis”.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemt op LN24 “het communautariseren van de gezondheidscrisis nogal betreurenswaardig”. “Ons land is zo klein, de bevolkingsdichtheid is zo groot” dat we moeten proberen om op het hele grondgebied dezelfde regels na te leven. Andere regels vastleggen, zoals dat het geval was bij de avondklok, kan alleen maar “onze medeburgers verwarren” en leiden tot spot tegenover de politiek.

Stad of gebied

Als er andere regels zouden komen, zou dat eerder op het niveau van een stad of een gebied moeten zijn, maar niet per gewest, zegt Bouchez. Die relativeert ook de verschillen in vaccinatie tussen het noorden en het zuiden van het land. “Het is eigenlijk de slakkenrace, maar je kunt niet zeggen dat het de helft scheelt.”

Bouchez ontkent echter niet dat er moeilijkheden zijn bij de vaccinatie. “We moeten dat groep per groep analyseren en bij doelgroepen waar het ingewikkelder ligt, aan pedagogiek en onderwijs doen.”