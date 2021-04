VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali zit vijf jaar gevangen: drie universiteiten roepen op tot vrijlating

De Karolinska-universiteit in Zweden, de Università degli Studi del Piemonte Orientale in Italië en de Vrije Universiteit Brussel roepen samen met de organisatie Scholars at Risk op tot de onmiddellijke vrijlating van de Iraans-Zweedse wetenschapper Ahmadreza Djalali. Vijf jaar geleden werd de gastdocent door de Iraanse autoriteiten aangehouden en later ter dood veroordeeld.

De gezondheidstoestand van Djalali is al een hele tijd precair. Hij krijgt niet de toegang tot de dringende medische zorg en mag amper met zijn advocaat en familie spreken. Sinds november zat Djalali ongeveer twintig weken in een isoleercel, met het risico op executie, maar midden april werd een einde gemaakt aan die eenzame opsluiting. Amnesty International maakte zich toen grote zorgen over zijn mentale en fysieke gezondheid.

De drie universiteiten ondertekenden samen een verklaring waarin ze de academische gemeenschap oproepen om te ijveren voor zijn onmiddellijke vrijlating. Zijn opsluiting en terdoodveroordeling gaan alle wetenschappers aan, oordeelt VUB-rector Caroline Pauwels.

“Hij is ter dood veroordeeld als onmiskenbare vergelding voor de internationale wetenschappelijke samenwerking binnen zijn studiegebied. Zijn onrechtmatige vervolging en gevangenneming dienen om academisch werk te ondermijnen en ontnemen iedereen de voordelen van wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling”, zegt Pauwels.

Om de Iraanse autoriteiten op te roepen tot de vrijlating van Djalali en hem toegang te geven tot dringende medische zorg heeft Scholars at Risk een online campagne opgestart via hun website.