Ook in dit Italiaanse dorpje staan nu honderden huizen te koop voor een spotprijs

In ons land blijven de huizenprijzen stevig de hoogte in gaan, maar in het Italiaanse dorpje Castiglione di Sicilia is de situatie helemaal anders. Daar worden 900 huizen voor een spotprijsje aangeboden.

De goedkoopste huizen van het dorpje wisselen voor één euro van eigenaar. De panden die in een betere staat zijn, kosten ergens tussen de 4.000 en 5.000 euro. Dat vertelt de burgemeester van het plaatsje, dat op Sicilië ligt, aan CNN.

“We hebben een gigantische hoeveelheid erfgoed te redden”, zegt burgemeester Antonino Camarda. Dertig jaar geleden woonden er nog 14.000 inwoners in zijn dorp, tegenwoordig zijn dat er nog maar 3. 000. “In de loop der jaren zijn er veel mensen vertrokken, waardoor veel pittoreske huizen leegstaan.”

Handen uit de mouwen

Als je één van de gelukkigen bent die voor een habbekrats een huis heeft gekocht, zul je wel aan de slag moeten. Huiseigenaren moeten namelijk met een plan komen hoe ze de woning willen renoveren, en dat plan binnen drie jaar uitvoeren.

Het bestuur van het dorp presenteerde het idee vorige maand, de reacties stromen nu al binnen. “Er is vanuit de hele wereld enorme interesse”, zegt Camarda.

Het is niet voor het eerst dat Italiaanse dorpjes hun woningen in de uitverkoop zetten. Ook in de dorpjes Laurenzana, Ollolai en Sambuca hebben huizen voor een symbolische euro te koop gestaan.