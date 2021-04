Knokke herovert titel van duurste woongemeente van Vlaanderen

Knokke-Heist - Kustgemeente Knokke-Heist heeft in 2020 de titel heroverd van duurste gemeente in Vlaanderen om een huis te kopen. De mediaanprijs die kopers moesten neertellen voor een huis in Knokke-Heist bedroeg vorig jaar 675.000 euro, zo blijkt maandag uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel.

In 2019 was Sint-Martens-Latem Knokke-Heist voorbijgestoken als de duurste gemeente van Vlaanderen om een huis te kopen. Maar de Oost-Vlaamse gemeente belandde vorig jaar op de derde plaats, met een mediaanprijs van 557.500 euro voor een huis. Op de tweede plaats staat de Vlaams-Brabantse gemeente Kraainem (583.500 euro).

Vlaams-Brabant telt zes vertegenwoordigers in de top tien van duurste gemeenten (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Overijse, Tervuren en Oud-Heverlee), en is dan ook weinig verrassend de duurste provincie in Vlaanderen. Een huis in gesloten of halfopen bebouwing kostte er vorig jaar 290.000 euro, voor een huis in open bebouwing lag de mediaanprijs op 385.000 euro en voor een appartement was dat 228.000 euro.

In de provincie Limburg waren de huizen en appartementen het goedkoopst: 200.000 voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing en 262.500 euro voor een open bebouwing en 193.500 euro voor een appartement.

De eerste Limburgse gemeente in de top van goedkoopste woongemeenten staat nochtans pas op de vierde plaats. Dat is Tongeren met een mediaanprijs van 171.000 euro voor een huis. Bovenaan staan de West-Vlaamse gemeenten Mesen en Menen (respectievelijk 88.000 - al waren er daar vorig jaar ook amper transacties - en 157.150 euro), gevolgd door het Oost-Vlaamse Ronse (158.000 euro).

Voor heel Vlaanderen werd vorig jaar voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing een mediaanprijs genoteerd van 249.000 euro, een toename van 9.000 euro of 3,8 procent in vergelijking met 2019. Huizen in open bebouwing (349.000 euro) werden 5,8 procent duurder, de mediaanprijs van appartementen ging zelfs 7,7 procent omhoog tot 210.000 euro.