Vlaamse acteurs grijpen naast Oscarprijzen: “Ik ben zelfs niet opgestaan om te kijken”

Johan Heldenbergh en Koen De Bouw, de twee Vlaamse acteurs die zondag kans maakten op een Oscar in de categoriebeste buitenlandse film, hebben niet gewonnen. Maar Heldenbergh laat het alvast niet aan zijn hart komen. “Ik ben zelfs niet opgestaan om te kijken.”

Johan Heldenbergh (54) heeft woord gehouden. Het woord dat hij aan zichzelf gaf. Hij is zondagnacht niet opgebleven om te kijken of Quo vadis, Aida? – de Bosnische speelfilm van Jasmila Žbanić over de genocide in Srebrenica – de Oscar voor beste buitenlandse film zou winnen. “Ik heb een zoontje van achttien maanden en ben al van een zekere leeftijd. Als ik ’s nachts opblijf, betaal ik dat duur. Al was het toch bijna van dat. Zondagnacht kreeg ik nog telefoon vanuit Nederland. Of ik niet wilde meedoen aan een Zoom-meeting over de film. Ik heb bedankt.”

Het is niet dat Heldenbergh de film geen kansen toedichtte. Al noemde hij vooraf wel de Deense film Another round de grote kanshebber. Die voorspelling kwam zondagnacht ook uit.

Johan Heldenbergh. Foto: ID/ Lieven Van Assche

“Toch raad ik iedereen aan om Quo vadis, Aida? te bekijken als hij in de zalen komt, op het moment dat de cinema’s weer open mogen. De film vertelt het verhaal van de genocide in Srebrenica in juli 1995. Bosnisch-Servische troepen voerden toen 7.000 moslimjongens en -mannen weg uit de enclave Srebrenica en vermoordden hen. Het verhaal wordt verteld door de ogen van Aida, die op de Nederlandse VN-basis werkte als tolk in dienst van de Verenigde Naties.”

Johan Heldenbergh speelt de rol van de Nederlandse kolonel Karremans, de leider van de Blauwhelmen, die de bevolking van Srebrenica moest beschermen maar ze in handen liet van de Servische bevelhebber Ratko Mladić. “De film is verre van een aanklacht tegen de Nederlandse Blauwhelmen. De film is eerder een verwijt aan het adres van de VN, die naliet de beloofde hulp te leveren”, zegt Heldenbergh.

Nog maar heel weinig mensen zagen de film want hij is nog niet op streamingdiensten verschenen. Hij wordt gespaard voor een release bij de heropening van de zalen.

Heldenbergh vertelt het aan de telefoon terwijl hij op weg is voor een Covid-test. Die heeft hij nodig voor opnames later deze week. Meespelen in een film die een Oscar-nominatie haalde, loont want Johan Heldenbergh is straks verwacht op een filmset in Portugal.

Wim Delvoye

Ook Koen De Bouw speelde mee in een film die genomineerd was in de categorie beste buitenlandse film: The man who sold his skin, van de Tunesische regisseur Kaouther Ben Hania. Het verhaal gaat over een Syrisch koppel dat de door de oorlog wordt gescheiden. De vrouw wordt door haar familie gedwongen te trouwen met een rijke man en naar Brussel te verhuizen. Haar geliefde laat daarop zijn rug vol tatoeëren in rul voor een visum voor het Westen. Koen De Bouw speelt de rol van kunstenaar/tatoeëerder Jeffrey Godefroi, een personage gebaseerd op kunstenaar Wim Delvoye.

The man who sold his skin is te zien op het streamingplatform Hulu.

