Niet het jaar van grote cinema, wel van kleine parels: zo analyseren kenners de Oscars

Verrassend, zo noemt regisseur Jan Verheyen de Oscaruitreiking afgelopen zondag. “Na een jaar waarin geen blockbusters zin uitgekomen, was dit de editie van de kleine, maar daarom niet minderwaardige films. Je had nooit het gevoel: hiermee moeten we het doen dit jaar.” Verheyen en Het Nieuwsblad-recensent Jeroen Struys geven hun mening over de belangrijkste beeldjes.