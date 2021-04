Twee Duitse soldaten komen om bij ongeval

Bij een verkeersongeval op de snelweg zijn in Duitsland twee soldaten omgekomen. Een vrachtwagen zwenkte bij het inhalen uit, waarna ze met hun militair voertuig crashten in de berm.

Het ongeval gebeurde op de snelweg A2 tussen Werder en Lehnin in de deelstaat Brandenburg. De twee soldaten reden in een Unimog - een type van kleine vrachtwagens - in een legerkonvooi met in totaal 27 voertuigen, zegt politiewoordvoerder Heiko Schmidt. Een vrachtwagen stak de militaire colonne voorbij, zwenkte om een nog onbekende reden uit en duwde de Unimog van de weg.

Beide inzittenden kwamen ter plekke om. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.