Indiase variant eind maart al in Brussel vastgesteld: patiënt voorlopig spoorloos

Op de wekelijks persbriefing van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) over het Brusselse vaccinatiebeleid is bekend gemaakt dat er eind maart in de gemeente Sint-Joost-ten-Node een besmetting met de Indiase variant is opgedoken. Intussen blijkt de besmette persoon spoorloos.

Hoe de persoon in Brussel besmet is geraakt met de Indiase variant proberen de dienst van de GGC nu zo snel mogelijk te achterhalen. Het is pas sinds vorige week donderdag geweten dat de persoon met de Indiase variant besmet bleek.

“De persoon is helaas niet door het contact center kunnen gecontacteerd worden, maar we zetten nu opnieuw alles op alles om die persoon vast te krijgen”, zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. In 94 procent van de gevallen lukt het de contactopsporing om de besmette persoon te bereiken, maar dat blijkt hier niet het geval. Sinds donderdag proberen ze de persoon te pakken te krijgen. Het zou niet om een Indiër gaan.

De Indiase variant is mogelijk besmettelijker dan andere varianten en dus willen de Brusselse gezondheidsdiensten de verspreiding van de variant zo goed mogelijk tegen gaan. “Het is een variant waar we zeer voorzichtig mee willen zijn en waarvan we zeker willen zijn dat die zich niet verder of zo traag mogelijk verspreidt. We willen uitvinden of deze persoon gereisd had of al binnen België besmet is”, stelt Neven.