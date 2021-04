E313 opnieuw volledig versperd richting Antwerpen na ongeval in Geel

Geel - Op de E313 richting Antwerpen is maandagvoormiddag ter hoogte van Geel-Oost een lichte vrachtwagen ingereden op een vrachtwagen in de staart van een file. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De inzittende van de lichte vrachtwagen moest bevrijd worden uit zijn voertuig, de snelweg was een tijd volledig versperd. Intussen is de linkerrijstrook weer vrijgemaakt.

Het gaat om een ongeval in de staart van een file voor de werken nabij Westerlo, waar het verkeer over één rijstrook moet. De aanrijding gebeurde niet in de werfzone maar ter hoogte van Geel, op een plaats waar er nog twee rijstroken beschikbaar zijn.

“Een lichte vrachtwagen is daar ingereden op een vrachtwagen”, zegt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. “Beide rijstroken zijn versperd. Wanneer de inzittende van de lichte vrachtwagen bevrijd is, kan het verkeer weer over één rijstrook rijden.”

De bevrijding is intussen gebeurd en de linkerrijstrook is weer vrijgemaakt. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt wel nog aan om de route te vermijden. Wie van Hasselt naar Gent moet, rijdt best via Brussel.