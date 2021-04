Jongeman (20) in levensgevaar nadat hij onwel wordt in auto en in gracht eindigt

Lo-Reninge / Alveringem / Veurne - Een jongeman uit Lo is kritiek nadat hij zondagavond onwel werd in zijn auto en van de weg raakte in Hoogstade. Hij moest ter plaatse gereanimeerd worden en zijn toestand is zorgwekkend.

Het ongeval gebeurde rond 19.30 uur op de Hoogstadestraat (N8) ter hoogte van Hoogstade toen de 20-jarige man uit Lo richting Veurne reed. Voorbijgangers zagen plots hoe de man op de rechte weg van de baan afging en in de sloot belandde. De BMW eindigde met de flank tegen een elektriciteitspaal. Omstaanders belden meteen de hulpdiensten. De brandweer van Lo-Reninge kwam ter plaatse om de man uit de wagen te halen. Ook de politie, de ambulance en een MUG-dienst kwamen toegesneld. Er werd een tent opgezet om de jongeman ter plaatse te reanimeren. “Volgens de MUG-arts was de toestand van de jongeman levensbedreigend”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Hij kreeg tijdens het rijden af te rekenen met medische problemen en zo belandde de wagen van de weg. Ook door de impact van de botsing met de paal liep hij nog verwondingen op. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en volgens de laatste gegevens is hij nog steeds kritiek.”

Of de man een medische voorgeschiedenis had is nog niet duidelijk. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd de Hoogstadestraat even afgesloten voor het verkeer. Het verkeer moest even omrijden, maar om 20.30 uur kon iedereen terug passeren. De BMW werd getakeld.