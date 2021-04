Het Antwerpse schepencollege gaf op 5 februari 2021 bijna groen licht voor de aankoop en de plaatsing van een keuken in het Urban Center van Let’s Go Urban (LGU) voor een bedrag van 29.771 euro. Merkwaardig, want de stad had in 2018 al eens 26.138 euro betaald voor een keuken van LGU.