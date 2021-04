Advocaten Kempense Bonnie en Clyde willen cipiers niet als burgerlijke partij op proces: “U bent hier niet gewenst”

De advocaten van Ashley Van De Velde (36) en Marco Laudet (46), die terechtstaan voor de roofmoord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Grobbendonk, willen niet dat de cipiers zich burgerlijke partij stellen op hun assisenproces. Bij de start van het proces verzetten ze zich daartegen.

Enkele cipiers van de Antwerpse gevangenis hadden drie jaar geleden aangekondigd dat ze zich burgerlijke partij zouden stellen. “Ze voelen zich gegriefd door de dood van Christine”, aldus hun advocaat Walter Damen. “Je moet je eens inbeelden wat dat betekent als penitentiair beambte, een collega verliezen.” Het herinnerde er hen volgens Damen nog maar eens aan hoe gevaarlijk het werk van een cipier is.

Als burgerlijke partij kunnen de cipiers later een schadevergoeding vragen, en hun advocaat kan mee pleiten op het assisenproces over de beschuldigingen tegen het koppel. Maar de advocaten van Van De Velde en Laudet willen liever niet dat de cipiers zich komen moeien. Ze zien Damen liever niet als extra tegenstander in de rechtszaal komen. De advocaten van beide beschuldigden tekenden verzet aan.

“Niet gewenst”

Om zich burgerlijke partij te kunnen stellen, hebben de cipiers een vzw opgericht. “Maar die heeft geen enkele verdienste, geen enkel palmares”, zegt Eric Boon, de advocaat van Marco Laudet. “Ze is enkel opgericht om hier op het proces te kunnen zijn. Kan een vzw wel een schadevergoeding vragen voor iets wat gebeurd is toen die vzw nog niet bestond?”

Ook de advocaten van Ashley Van De Velde protesteren: “Ons standpunt is: u bent hier niet gewenst. Niet omdat de problematiek van geweld tegen cipiers niet belangrijk zou zijn. Integendeel, er is allicht te weinig aandacht voor. Maar principieel is dit niet het proces van de cipiers, maar van wat er met Christine Lenaerts gebeurd is.”

Advocaat-generaal Bjorn Backx vond uiteindelijk ook niet dat de vzw zich burgerlijke partij kon stellen. “Ze voegt een aantal individuele personen samen, maar ze dient louter een politiek doel.”

De rechtbank beslist maandagmiddag pas of de vzw zich burgerlijke partij kan stellen. Advocaat Damen kondigde al aan dat, als de vzw geweerd zou worden, hij morgen zal terugkeren en enkele cipiers zich persoonlijk zullen aanbieden.