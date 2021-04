PVDA: “Vlaamse regering schrapt 1 op de 5 bushaltes”

In 2022 sneuvelt een op de vijf bushaltes. Dat blijkt uit cijfers die Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA, opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “In een stad als Sint-Niklaas zijn dat er meer dan 80. Als de hervorming ook de andere vervoerregio’s zo zwaar treft, zouden in Vlaanderen bijna 8.000 haltes verdwijnen”, zegt D’Haese.

Het decreet basisbereikbaarheid, de grote hervorming van het openbaar vervoerbeleid in Vlaanderen, maakt een einde aan de tijd van de basismobiliteit, waarbij iedere Vlaming op enkele honderden meters van zijn deur een bus- of tramhalte moest hebben. Er wordt plaats gemaakt voor een meer vraaggestuurde aanpak met inbreng van de lokale besturen. De plannen zouden normaal in 2022 in werking moeten treden.

Vlaanderen wordt opgedeeld in vijftien vervoersregio’s. D’Haese komt maandag met cijfers van de evolutie van het aantal bushaltes in vier van die vijftien regio’s: Limburg, Aalst, Mechelen en Waasland. “Gemiddeld gaat in die vier regio’s 22,3 procent van de haltes voor de bijl”, zegt D’Haese. In Limburg en Mechelen zouden zelfs één op de vier haltes sneuvelen.

Volgens D’Haese zijn er voor de overige vervoerregio’s 8 maanden voor de ingang van basisbereikbaarheid nog steeds geen gedetailleerde plannen, maar liggen de cijfers naar alle verwachting in dezelfde lijn.

“Uit deze cijfers blijkt dat geen stad of dorp gespaard blijft”, zegt D’Haese. “Dit gaat niet alleen over haltes op afgelegen plekken, maar ook in en rond centrumsteden. In Sint-Niklaas verdwijnen bijvoorbeeld meer dan 80 haltes en drie van de vier stadslijnen. Hetzelfde zien we in andere andere centrumsteden: Hasselt moet het met 190 haltes minder doen, Aalst 100, Genk 75.”

Vorige week nog raakte bekend dat minister Peeters de invoering van de basisbereikbaarheid met enkele maanden uitstelt. “Wij doen haar een duidelijke oproep: maak van dit uitstel gebruik om extra middelen te voorzien voor De Lijn en zorg voor een vooruitgang van de dienstverlening, in plaats van deze afbraakpolitiek”, aldus nog Jos D’Haese.