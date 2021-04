Politie plukt honderden studenten die raamregel niet kunnen respecteren van overvolle trein: “Coronaproof?”

Hasselt / Sint-Truiden -

Zondagavond was het enorm druk op de trein die van Hasselt richting de kust reist, door honderden studenten die op weg waren naar hun kot. “Boemvol”, aldus Medina Kalimulaeva die beelden maakte op de trein en alles op Facebook zette om de drukte aan de kaak te stellen. Omdat de trein overvol was, kon de befaamde raamregel - die om middernacht verstreek - niet nageleefd worden. In Sint-Truiden werden uiteindelijk zo’n 300 studenten van de trein geplukt.