Italiaanse Robinson Crusoe die al jaren alleen op het eiland Budelli woont, moet er nu weg: “Ik staak de strijd”

Mauro Morandi, de 81-jarige man die bekendstaat als de Italiaanse Robinson Crusoe, moet zijn eiland Budelli na meer dan dertig jaar verlaten. Vorige week was nog te zien hoe Arnout Hauben hem daar bezocht.

Al meer dan dertig jaar woont Maura Morandi op het eiland Budelli, net geen twee vierkante kilometer groot en gelegen voor de kust van Sardinië. De 81-jarige man leeft er moederziel alleen sinds hij er in 1989 was beland toen zijn catamaran het begeven had. Morandi stelde toen vast dat de beheerder van het eiland met pensioen ging, dus verkocht hij zijn zeilboot en werd hij de nieuwe conciërge.

Morandi woont er in een voormalige schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog. Hij kent elk uithoekje van het eiland, zo was vorige week nog te zien in het programma Dwars door de Middellandse Zee van Arnout Hauben. “Toen ik hem aantrof in zijn hut, sprak ik hem aan: Dag meneer, u bent waarschijnlijk de laatste Robinson Crusoe in de Middellandse Zee”, schreef Hauben daarover op sociale media. “Mauro antwoordde resoluut: Robinson droomde ervan om terug te keren naar de maatschappij, ik niet.”

Maar Morandi heeft nu beslist om het eiland eind deze maand te verlaten. Sinds 2016 zijn de eigenaars van het nationaal park La Maddalena eigenaar van het eiland, en sindsdien is Morandi er persona non grata. Zij willen van het eiland een centrum voor milieustudies maken en hebben hem al meermaals gevraagd het eiland te verlaten. Hij zei ook al bedreigingen ontvangen te hebben.

“Ik staak de strijd”, zegt Morandi aan The Guardian. “Ik ben heel verdrietig dat ik hier na 32 jaar moet vertrekken.” De Italiaan, afkomstig van Modena, verhuist naar een appartementje op La Maddalena. “Ik zal alleen buitengaan om te winkelen en voor de rest blijf ik vooral alleen. Mijn leven gaat niet veel veranderen.”