Schild & Vrienden: UGent stelt zich burgerlijke partij

Gent - De Gentse universiteit heeft zich burgerlijke partij gesteld in de zaak rond Schild & Vrienden, waarbij het parket de verwijzing vraagt voor oprichter Dries Van Langenhove en acht andere personen die lid waren van de groepering. Dat werd vernomen bij de raadkamer en de UGent bevestigt de burgerlijke partijstelling.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden en maakte van Dries Van Langenhove - nu Kamerlid verkozen op een lijst van Vlaams Belang - een bekend figuur.

Van Langenhove moet zich onder meer verantwoorden voor inbreuken op de racismewetgeving, omdat hij zou hebben aangezet tot discriminatie of haat en denkbeelden zou hebben verspreid die gebaseerd zijn op rassuperioriteit of rassenhaat. Voor acht andere “vermeende kernleden van Schild en Vrienden”, aldus het parket, wordt de verwijzing gevraagd worden voor inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de negationismewetgeving.

Unia was eerst

De UGent heeft zich burgerlijke partij gesteld, nadat het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia dat eerder ook deed. De universiteit geeft geen commentaar op de beslissing.

Nadat de extreemrechtse studentenvereniging Schild Vrienden in opspraak was gekomen had de universiteit ordemaatregelen genomen tegen Dries Van Langenhove. Er werd hem de fysieke toegang tot de universitaire gebouwen ontzegd. “Dat was destijds een noodzakelijke ordemaatregel om de sereniteit van het universiteitsleven te bewaren in een situatie waar sterke polarisatie tot een ernstige verstoring van het normale onderwijs- en studentenleven dreigde te leiden. Door zijn houding/gedrag werkte hij de polarisatie zelf mee in de hand”, meldde de universiteit.

In een latere fase werden randvoorwaarden gecreëerd om hem de mogelijkheid te bieden aan zijn masterproef te werken door opzoekingen in de bibliotheek te doen, maar hij legde zijn masterproef niet af aan de UGent. De tuchtprocedure tegen de andere leden van Schild Vrienden werd “on hold” gezet in afwachting van de afloop van het strafonderzoek.

De raadkamer stelde de zaak maandag uit in afwachting van de beslissing over het bijkomend onderzoek. Behalve Van Langenhove hebben nog partijen bijkomende onderzoek gevraagd, bevestigt het Oost-Vlaamse parket.