Vier maanden lang overgeven: corona tastte niet de luchtwegen, maar wel de maag van Matthias (19) aan

Mol -

Geen problemen met de luchtwegen, maar zware maagklachten: dat hield de 19-jarige Matthias Vansaet uit Mol over aan zijn coronabesmetting. Vier maanden lang deed hij niets dan overgeven, hij lag twee keer in het ziekenhuis en moest zelfs astronautenvoeding proberen om toch iets binnen te krijgen. En dat is niet het enige bizarre.