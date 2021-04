Vrouw dood aangetroffen in haar huis in Soumagne

Een 43-jarige vrouw is afgelopen vrijdag dood aangetroffen in haar huis in Micheroux, een deelgemeente van het Luikse Soumagne. De vrouw had meerdere messteken. Het parket van Luik bevestigt dat het mogelijk om moord gaat en verdenkt haar ex-man ervan de dader te zijn.

Het nieuws over de vrouw circuleerde al een aantal dagen op het internet. De vrouw was als docent aan de Luikse hogeschool en oprichtster van een buurtcomité erg gewaardeerd in de streek.

De omstandigheden van het incident blijven onduidelijk, maar het parket van Luik vermoedt dat de voormalige partner van de vrouw, met wie ze een meningsverschil had, achter de daad zit. De man werd zaterdag gearresteerd voor verhoor, maar werd nadien vrijgelaten. Hij ontkent de feiten.