Prins Harry en Meghan mogelijk binnenkort echt verbannen van Brits koningshuis door “besparingsplannen” van Charles

Van zodra prins Charles zijn moeder opvolgt en koning wordt, wil hij de “monarchie een stuk kleiner” maken. Dat vertelde Angela Levin, biograaf van het Britse koningshuis tijdens een radio interview op talkRADIO. Hij zou volgens Levin van plan zijn Harry en Meghan dan ook officieel “te dumpen”.

Prins Charles zou - eens de koningin overleden is - de monarchie willen afbouwen en kosten willen besparen. In een gesprek met de Britse radiozender talkRadio vertelde Angela Levin dat hij hierdoor Prins Harry en Meghan officieel zou willen “dumpen”. Nochtans zou de koningin net de “buitenste randen” van de familie bij elkaar willen houden en wil ze verandering vermijden. Daarom zou de verandering dus pas kunnen plaatsvinden eens Charles zijn moeder opvolgt. “Charles wilde al langer de monarchie kleiner maken om kosten te besparen en ervoor te zorgen dat de mensen het geld dat van de belastingbetaler komt ook effectief waard zijn”, zei Levin.

LEES OOK.Hoe de jarenlange voorbereide uitvaart van prins Philip uiteindelijk om Harry draait (+)

Volgens Levin zal prins Charles, die ook de Prins van Wales is, meer rollen gaan opnemen binnen de koninklijke familie aangezien de koningin nu weduwe is. “Hij zal de koningin nu ook meer vergezellen en er wordt ook gezegd dat hij erbij zal zijn als ze naar het parlement gaat op 11 mei. Ik denk dat de koningin een stap terug zal zetten”. Levin concludeerde nog dat de “koninging hem in feite dankbaar zal zijn dat hij het overneemt en nu behoorlijk grote beslissingen zal maken namens de koninklijke familie.”

LEES OOK. De broers praten weer en een onbekende steun voor de Queen. Dit viel onze royaltywatcher op tijdens de begrafenis van prins Philip (+)