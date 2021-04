Internationale spanningen beïnvloeden wisselkoers: Turkse lira bijna op laagterecord

De Turkse nationale munt lira is maandag verder in waarde gedaald tegenover de Amerikaanse dollar.

De lira staat zelfs bijna op het laagste peil ooit. Aanleiding voor de verdere koersdaling zijn volgens analisten de spanningen met de Verenigde Staten na de erkenning van de Armeense genocide door de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, schrijft persbureau Reuters. Daarnaast waren er de verklaringen van de Turkse bankgouverneur dat nieuwe rentestijgingen de economie zouden schaden.

De koers van de lira zakte maandag met 0,6 procent tot 8,48 lira voor 1 dollar. Het laagterecord bedraagt 8,58 lira voor 1 dollar, dat in november vorig jaar werd opgetekend. De afgelopen dagen werd de Turkse munt al 3,5 procent goedkoper, de afgelopen maand zelfs 15 procent. Analisten houden rekening met nog meer koersverlies.

Een goedkope lira betekent dat geïmporteerde producten duurder worden. Anderzijds worden reizen naar Turkije in theorie goedkoper.

Donald Trump

Enerzijds spelen de toenemende spanningen met de VS een rol. De Amerikaanse erkenning van de Armeense genocide uit 1915 werd in Turkije uitermate slecht onthaald. Ankara zei zondag dat dit “de vriendschap en het vertrouwen ondermijnt”. Nochtans zijn goede relaties met de VS erg belangrijk voor de Turkse economie. Onder de vorige Amerikaanse president Donald Trump kwam het al eens tot een conflict, dat ook leidde tot een crisis van de lira en recessie voor de Turkse economie.

Daarnaast liet de nieuwe Turkse gouverneur Sahap Kavcioglu verstaan dat hij de rente niet zal optrekken. Die rente werd door zijn voorganger verhoogd tot 19 procent, in een poging om de hoge inflatie (16 procent) in Turkije te beteugelen. Maar die rentestijgingen zinnen president Erdogan niet en dus verwachten analisten dat de nieuwe gouverneur de rente later dit jaar weer zal laten zakken. Ook houdt men er rekening mee dat de centrale bank weer massaal haar buitenlandse geldreserves zal gebruiken om de lira te ondersteunen, aldus Reuters.