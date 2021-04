Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau sinds maart 2011

Het vertrouwen van de ondernemers in België is in april duidelijk toegenomen, en zit nu zelfs op het hoogste niveau sinds maart 2011. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank.

De vertrouwensbarometer zit al vijf maanden in stijgende lijn en staat nu op +4,4. De vorige keer dat de indicator zo hoog stond, was in maart 2011. Toen stond hij op +6,2. In april vorig jaar werd het dieptepunt van -36,1 bereikt.

Het klimaat verbeterde volgens de Nationale Bank duidelijk in de dienstverlening aan bedrijven, vooral dan voor informaticadiensten, en in de verwerkende nijverheid en de bouwnijverheid. In de handel daalde het vertrouwen daarentegen. Alleen de handel in voeding ontsnapt aan de malaise in die sector.